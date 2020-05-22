Случай малярии обнаружили в Харькове: заболел студент

Об этом сообщает Центр общественного здоровья

Двадцатидвухлетний студент приехал в Украину 3 сентября 2019 года. Первые симптомы появились 9 мая 2020 года: слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37° С.

Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.

ЦОС напоминает симптомы малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость, одновременно отмечается, что эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Также врачи дают ряд рекомендаций тем, кто возвращается из стран, где можно подхватить эту болезнь:

Если во время путешествия или в течение 1-3 лет после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы ОРВИ или повысилась температура - немедленно обратитесь к врачу и сообщите об истории своих поездок;

Лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, часто завершаеющееся летально.

Наибольший риск развития серьезной формы заболевания - у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

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