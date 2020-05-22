Зеленский подписал "антиколомойский" закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-IX, который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

"Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка", - сообщает в четверг, 21 мая, пресс-служба президента Украины.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

"Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе президента указал, что реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка/ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

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