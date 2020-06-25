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Юрист: Иностранцы не должны заниматься у нас судебной реформой

25.06.2020 / 11:31
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Адвокат Андрей Заeц считает, что президент, видимо, имеет благие намерения, однако предупреждает о необходимости обеспечить настоящую независимость судебной системы – как от власти, так и от иностранного вмешательства, пишет ForUm.

«Владимир Зеленский человек новый, который, вероятно, преследует какие-то благие цели.  Однако каждый раз, когда у нас меняется власть, вносятся изменения в закон о судоустройстве и статусе судей. И это больше похоже на поиск способов усилить чье-то влияние на судебную ветвь власти… Те изменения, которые предлагаются, они снова никаким образом не улучшают независимость судебной системы, вместо этого предлагая иностранные «интервенции»... Я категорически не разделяю мнение, что иностранцы должны заниматься у нас судебной реформой и отбором судей. Предыдущая практика работы этих иностранных советников - в «Укрзализныце» и на других государственных предприятиях, показала, что единственный результат их деятельности - получения необоснованных заработных плат. Если их пустить в судебную власть, то это будет просто хаос», - убежден юрист.

По мнению эксперта, ключевым в реформе судебной системы должно быть обеспечение настоящей независимости судей.

«Должна быть система сдержек и противовесов, но не в форме каких-то непонятных грантовых организаций. У судей должны быть гарантии независимости. На сегодняшний же день такие гарантии, наоборот, убрали - внесли изменения в КПК и, чтобы сообщить судье о подозрении, уже не нужно ни с кем ничего согласовывать. Чтобы отстранить судью от должности достаточно обратится с ходатайством в Высший совет правосудия, который в 99,9% случаев, не разбираясь в сути подозрений, без наличия каких-либо доказательств отстраняет судей. И когда потом через пол года или через год расследование этих дел, которые безосновательно были открыты,  завершается, и оказывается, что человек без вины год не ходил на работу, то никто перед ним даже не извиняется», - констатировал адвокат.

адвокат, судебная реформа, Зеленский, Заец
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