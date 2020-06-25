На Прикарпатье частично подтоплены 570 населенных пунктов, 18 - без электричества

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

«На Ивано-Франковщине из-за непогоды частично подтоплено 570 населенных пунктов, в 15 районах и Ивано-Франковске затоплено 7261 домохозяйство», - говорится в сообщении.

Так, больше всего от осадков пострадали Коломыя, Верховина, Богородчаны, Калуш, Тысменица, Долина, Рожнятов, Косов, Тлумач, Яремче, Надворная, Городенка, Снятин, Галич, Рогатин и сам Ивано-Франковск.

Уточняется, что из-за непогоды и поднятия уровня воды в реках перекрыто движение транспорта в Галицком и Тлумачском районах, а именно: перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр на трассе Н-09 "Львов-Ивано-Франковск" и автодорогу регионального значения Р-18 «Ивано-Франковск-Тернополь» в с. Нижнев.

Также 18 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Отмечается, что правоохранители продолжают оказывать помощь граждан, которые стали заложниками непогоды.

«Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают из подтопленных жилых домов выносить уцелевшее имущество граждан, продолжают обеспечивать охрану общественного порядка, а на дорогах регулируют движение транспорта на проблемных территориях», - заверили в полиции.

В то же время в ГСЧС сообщают, чтопо состоянию на 15.00 среды, 24 июня, в Ивано-Франковской области в 197 населенных пунктах подтоплено, в частности, 5 тыс. 251 жилых домов, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 тыс. 195 колодцев, 8 тыс. 622 приусадебных участков, около 3 тыс. 600 га сельхозугодий и 290 км автодорог.

Также в области разрушено около 125 км автодорог, 1 тыс. 850 м береговых укреплений и 29 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом.

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