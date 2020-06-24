На Буковине подтоплены 11 населенных пунктов, эвакуированы десятки человек

Паводком подтопило уже 11 населенных пунктов в четырех районах области, 37 человек пришлось отселить.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"По состоянию на 17:00, 23 июня подтоплено 11 населенных пунктов (Банилов, Слобода-Банилов, хутор Серафинец, Новоселица, Маршенцы, Тарасовцы, Мамалыга, Бисков, Белый Поток, Черепковка, Глубокая) и 63 дома, затоплены 179 приусадебных участков, повреждены 1,7 га сельскохозяйственных угодий, отселено 37 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели доставляют воду, медикаменты и продукты питания жителям пострадавших населенных пунктов.

"Согласно распоряжению местной власти, обеспечено круглосуточное дежурство школьных автобусов на территории области с целью перевозки населения из зон возможного подтопления", - добавили в областной администрации.

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