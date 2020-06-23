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Из-за наводнения на Прикарпатье и Буковине - оранжевый уровень опасности

23.06.2020 / 08:08
В Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, поэтому все средства МВД были направлены на борьбу со стихией в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В эпицентре непогоды оказался 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействованы 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 ГСЧС Украины, который доставит продукты и дополнительные силы», - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он добавил, что полицейские и спасатели проводят разъяснительную работу среди населения области, организованы объездные пути аварийных участков дорожного движения.

«Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питание. По состоянию на данный момент - ситуация контролируемая. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие. МВД, Национальная полиция и ГСЧС будут информировать о ликвидации последствий непогоды», - сказал Аваков.

Отмечается, что в Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Также размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов. В селе Банилов Вижницкого района частично разрушена дамба.

Местных жителей правоохранители предупреждают о возможном отселении из опасной зоны. К ликвидации последствий непогоды привлечены 10 единиц техники и 55 сотрудников ГСЧС, а также 12 полицейских.

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наводнение, стихия, паводки
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