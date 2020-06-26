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Как Ланчин приходит в себя после наводнения

26.06.2020 / 11:14
Поселок Ланчин оказался в эпицентре стихии, которая в эти дни бушует на Прикарпатье.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В четверг, 25 июня, во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе. Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии, и об убытках, которые понесли из-за наводнения.

 
 

Жертвами стихии уже стали трое человек, еще один пропал без вести.

Источник

непогода, стихия, Ланчин
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