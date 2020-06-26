Как Ланчин приходит в себя после наводнения

В четверг, 25 июня, во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе. Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии, и об убытках, которые понесли из-за наводнения.