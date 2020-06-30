В Карпатах массово зацвела красная рута

Пик цветения рододендрона в Карпатах наступит через неделю, а продлится оно еще более 14 дней.

"В высокогорье Карпат, на Черногорском и Мармарошском хребтах массово расцвели рододендроны, которые в народе называют "червона рута ". Пик цветения рододендрона в Карпатах в этом году из-за аномально холодной весны и начала лета опоздал на три недели - если раньше 20 июня красная рута на Черногории уже массово цвела, то в этом только начала цветение. Пик цветения наступит через неделю, а продлится оно еще более 14 дней ", - рассказал корреспонденту агентства экскурсовод Сергей Прокоп.

Следовательно, туристам, которые имеют возможность на карантин осуществить самостоятельные путешествия или небольшими группами, стоит планировать поездку в ближайшее время, говорят местные гиды.

По их советами, сейчас идеальное время для походов в Карпатах, можно планировать самостоятельные путешествия и туры для небольших групп. Следует учитывать погоду, мониторить ее на синоптических сайтах, также рассчитать маршрут - после июньских ливней в Карпатах размыло многие дороги на подъезде к долин.

"Если хотите увидеть красную руту, стоит поспешить - потому что одна хорошая гроза с градом на Черногоре может сразу сбить весь цвет", - говорит Прокоп.

Рододендрон карпатский, он же восточнокарпатский, который также имеет еще местные названия бердулян, бердуляк, сбурник, кашкара, когитник, омега и черногривник - это вечнозеленый кустарник семейства вересковых.

Это вид рододендрона распространен на Балканах и в Карпатах. В Украине растет на пределе своего распространения, растет на субальпийских и альпийских лугах между зарослями сосны и можжевельника на высотах 1600-2050 м. Характерный для Горганы, Свидовца (в массиве Близнецы), но самые большие заросли карпатского рододендрона - именно на горных массивах Черногоры и Мармароша .

Это лекарственное растение, в народных легендах - колдовское, местные жители рассказывают: если девушка подарит красную руту парню, тот влюбится навсегда и не разлюбит никогда. Впрочем, растение занесено в Красную книгу Украины как редкое, срывать его нельзя, за это предусмотрен штраф - 57 грн за один цветок.

Утверждают, что именно об этой красной руте написал свою легендарную песню композитор и основатель украинской эстрадной песни Владимир Ивасюк. Поэтому, сейчас на Черногоре туристы с радостью ее поют.

Также путешественники, идущие полюбоваться красной рутой на Черногору, делают много фотографий на фоне фиолетовых кустов - такие фото собирают много лайков в соцсетях.

В период цветения рододендрона в Карпатах традиционно организуют много фототуров - снимать склоны, покрытые этими цветами, невероятное удовольствие.

Стоимость однодневного тематического похода в поисках красной руты колеблется от 800-1200 грн, договариваться о трансфере и услугах гида лучше заранее. Хотя туристов сейчас в Карпатах нет из-за карантина, поэтому вам здесь будут очень рады.

Впрочем, гиды напоминают, что к походу в Карпаты - даже с целью сделать хорошие селфи - надо готовиться: иметь подходящую обувь, сменную одежду и защиту от солнца и возможного дождя. И еще призывают пользоваться услугами экскурсоводов, ведь горы не любят и не прощают легкомыслия.

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