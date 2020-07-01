Украинские военные провели масштабные учения морской авиации

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Морская авиационная бригада завершила летно-тактические учения, в рамках которых пять дней отрабатывала различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий сил (войск) ВМС. К учениям привлекли почти весь личный состав части, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26 », - говорится в сообщении.

Как отмечается, экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъемом спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.

Одна из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для питания, отдыха и тому подобное.

Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующей задачей бомбового и торпедного ударов.

В пресс-служба также сообщили, что во время учений отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26.

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