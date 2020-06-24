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В Киеве 61 новый случай COVID-19 за сутки, трое заболевших умерли, 24 выздоровели - Кличко

24.06.2020 / 11:15
В Киеве за сутки еще у 61 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, при этом 3 человека умерли и 24 выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человека. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева", - написал Кличко на странице в Фейсбуке во вторник, 23 июня.

Он отметил, что в целом в столице уже 4429 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших коронавирусом: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, 2 девочки – 2 и 10 лет, а также 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет, и двое мальчиков, которым 2 и 15 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы", - подчеркнул Кличко.

Согласно информации мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, а в Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по 8 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 23 умерли.

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статистика, коронавирус, Киев, Кличко
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