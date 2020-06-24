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Одесская и Киевская области вошли в число регионов с широким распространением COVID-19

24.06.2020 / 11:46
Показатель негативной динамики заболеваемости COVID-19 в Киевской и Одесской областях во вторник, 23 июня, превысил 10% и составил соответственно 11,72% и 85,81%, в результате количество областей с широким распространением коронавируса в Украине достигло десяти.

Об этом сообщает 23 июня Минздрав.

По-прежнему две из них – Закарпатская и Черновицкая – помимо чрезмерных негативной динамики и процента выявления (доля позитивных тестов выше 11%) имеют загруженность коек свыше 50% (соответственно 57,83% и 54,23%).

В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ривненская области.

Помимо того еще четыре области (Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Николаевская) нарушают второстепенный показатель – охват тестированием, который с 22 июня был повышен вдвое – до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Как сообщалось, Минздрав накануне впервые опубликовал показатели для послабления противоэпидемических мер по новой утвержденной правительством методике, согласно которой Киев и Винницкая область покинули список "нарушителей" благодаря большому числу тестов и понижательной динамике заболеваемости.

Кабмин постановил, что в случае трех подряд дней пребывания региона в списке с широким распространением COVID-19 региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) принимает решение об усилении карантина на территории региона или его отдельных административно-территориальных единиц по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Усиление карантина может заключаться в ограничении проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению; осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; перевозки пассажиров метрополитеном; посещения учреждений дошкольного образования; работы учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений культуры; деятельности учреждений питания.

Источник

коронавирус, Киевская область, Одесская область, COVID-19
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