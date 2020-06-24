Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 16 областях Украины

Только в Херсонской, Запорожской, Хмельницкой, Николаевской области не подтвердили случаи COVID-19.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник, 23 июня, утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (антирекорд - 240 случаев), Закарпатской области (103 случая), Ровенской области (75 случаев), в Черновицкой области (62 случая) и Киев (61 случай).

Всего за сутки:

- в Винницкой области подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 23 выздоровели, сейчас в области болеет 625 человек (на 7 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 42 новых случая COVID-19, 2 человека умерли и 2 выздоровели, сейчас в области болеют 1 290 человек (на 38 больше за сутки);

- в Днепропетровской области за сутки 7 новых случаев заболевания и 4 выздоровления, сейчас болеет 246 человека (на 3 больше за сутки);

- в Донецкой области за сутки 6 новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 215 человек (на 6 больше за сутки);

- в Житомирской области 25 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек скончался, 30 выздоровели, всего болеет 608 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 103 новых случая заражения за сутки, 4 человека скончались, 3 выздоровели, сейчас болеет 1 358 человек (на 96 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлен 1 случай смерти и 2 выздоровления, сейчас в области болеет 145 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 35 новых случаев заболевания за сутки, всего в области болеет 932 человека (на 35 больше за сутки);

- в Киеве 61 новый случай заболевания за сутки, 3 новых случая смерти и 24 выздоровления, всего болеет 2 913 человек (на 34 больше за сутки);

- в Киевской области 49 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер и 41 человек выздоровел, сейчас в области болеет 1 097 человек (на 7 больше за сутки);

- в Кировоградской области 4 новых случая заболевания, 13 - выздоровления, сейчас в области болеет 79 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Луганской области за сутки 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас в области болеет 20 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 240 новых случаев заражения COVID-19, 3 случая смерти, 22 человек выздоровели, всего в области болеет 3 407 человек (на 215 больше за сутки);

- в Николаевской области не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, 2 случая смерти и 4 случая выздоровления, всего в области болеет 88 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Одесской области 29 новых случаев заболевания за сутки и 11 случаев выздоровления, всего в области болеет 750 человек (на 18 больше за сутки);

- в Полтавской области 3 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления за сутки. Всего в области болеет 20 человек (на 2 больше за сутки);

- в Ровенской области 75 новых случаев заболевания за сутки, 1 человек умер и 12 человек выздоровели. Всего в области болеют 1 442 человек (на 62 больше за сутки);

- в Сумской области 5 новых случаев заболевания за сутки и 2 выздоровления. Всего в области болеет 74 человек (на 3 больше за сутки);

- в Тернопольской области 16 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, всего в области болеют 638 человек (на 10 больше за сутки);

- в Харьковской области 33 новых случая заболевания за сутки, 17 человек выздоровели. Всего в области болеет 886 человек (на 16 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 1 человек выздоровел, всего в области болеет 114 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черкасской области 2 новых случая заболевания и 15 выздоровления за сутки. Всего в области болеют 176 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 62 новых случая заболевания, 5 – смерти, 68 человек выздоровели. Всего в области болеют 2 601 человек (на 11 меньше за сутки);

- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления. Всего в области болеют 331 человек (на 8 меньше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 23 умерли.

Источник