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Путин сам позвонил Байдену, президенты имеют разногласия в вопросе Украины – Песков

28.01.2021 / 13:50
Президент России Владимир Путин был инициатором разговора с новоизбранным лидером США Джо Байденом. Разговор длился более 30 минут, говорили и о российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует "Интерфакс-Россия"

У Пескова спросили, почему сообщение офиса Байдена отличается от Кремлевского. В частности, в США сообщили, что Путин с Байденом говорили о "российской агрессии" в отношении Украины, а сайт Кремля написал о "внутриукраинском конфликте".

Прямая речь Пескова: "Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет".

При этом он отметил, что президенты не обсуждали вопрос восстановления российско-американских переговоров, подобных к встречам бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера и советника Путина Владислава Суркова.

По словам Пескова, Путин был инициатором разговора. Он якобы хотел поздравить Байдена с началом работы.

Спикер добавил, что беседа длилась более 30 минут.

Напомним, президент США Джо Байден 26 января впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

В Белом доме сообщили, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.

В Офисе президента разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина назвали идеальным для интересов Украины.

Источник

США, Путин, РФ, Байден, Песков
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