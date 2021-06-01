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Встреча Байдена и Путина: Россия обещает США "некомфортные сигналы"

01.06.2021 / 09:49
Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин должны провести встречу 16 июня в Женеве, но Москва уже признала наличие разногласий относительно тем, которые будут подняты во время переговоров.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует РБК

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, накануне встречи Путина и Байдена "повестки дня РФ и США не совпадают".

Рябков заверил, что РФ готова реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны, но "встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже".

Также он анонсировал, что в скором времени Кремль подаст Соединенным Штатам некие сигналы, которые якобы должны стать "некомфортными" для Вашингтона.

Прямая речь: "Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными".

Напомним: Белый дом сообщил, что 16 июня в Женеве Джо Байден и Владимир Путин обсудят "весь спектр насущных вопросов", поскольку США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях с Россией.

Байден и Путин провели 13 апреля телефонный разговор, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Источник

США, Путин, РФ, Байден
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