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Во Франции обнаружили заражения редким штаммом коронавируса с новой мутацией

31.05.2021 / 17:20
На западе Франции обнаружили новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) редкого варианта коронавируса.

Об этом сообщает DW

До 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них – в коммуне Ньор.

Речь идет о той же разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами.

Штамм под названием 20I / 484Q – родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Напомним: в столичном регионе Франции обнаружили штамм коронавируса с новым изменениями, которые могли сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.

Источник

коронавирус, Франция, мутации
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