У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?

И несмотря на неуклонно растущую статистику заболеваемости и заполненности больниц по всему миру, кажется, что беде этой не видно конца. Помнится, что еще в начале пандемии ученые предполагали: Sars-CoV-2, скорее всего, мутирует и станет менее агрессивным. Вплоть до того, что станет вроде обычного простудного заболевания, которое мы даже не слишком будем замечать. Что можно сказать об этом сейчас?

Вирус пока не ослабел, но это точно произойдет. Только когда - неизвестно

Генетическое строение Sars-CoV-2 было установлено еще в январе - известно, что он состоит из 30 тысяч нуклеотидов (структурные компоненты РНК и ДНК) в определенной последовательности, которые обозначаются определенными буквами. Мутации - это изменения этих букв в геноме. Как объясняет Люси ван Дорп, старшая научная сотрудница отдела микробной геномики Лондонского глобального университета, за это время ученые зафиксировали у вируса более 13 тысяч мутаций (на основе 100 тысяч образцов проб инфицированных).

«Однако любые два вируса от любых двух пациентов в любой точке мира отличаются в среднем всего на десять букв. Это крохотная часть от общего числа 30 тысяч символов в генетическом коде вируса», - пишет она. То есть сейчас речь идет о единичных перестановках, которые ни на что не влияют, объясняет в комментарии Укринформу кандидат биологических наук, врач-иммунолог Борис Донской, который высказывал весной мнение о том, что вскоре Sars-CoV-2 может стать менее агрессивным. Поэтому спрашиваем у специалиста, можно ли говорить, что оптимистические прогнозы и надежды на снижение агрессивности вируса со временем не оправдались?

«Делая прогнозы, мы основывались на том, что знали на тот момент о вирусе. Поскольку исследования показывали, что это очень изменчивый вирус, у многих ученых была надежда, что в силу эту изменчивости он может ощутимо мутировать в течение месяцев. Сейчас же мы до сих пор уверены, что ослабление вируса произойдет, но единственная поправка в том, что мы никогда не можем угадать, сколько для этого понадобится времени - месяцы, годы или даже десятилетия», - говорит Борис Донской.

По словам господина Донского, никакие законы и правила жизнедеятельности вируса сейчас не нарушены. «Вирус и дальше постоянно мутировать и превратится в ничто - очередной сапрофит (непатогенный возбудитель. - Ред.), Не более. К сожалению, этого пока не произошло. Он продолжает поддерживает свою патогенность. И вообще, пока вирусу нет никакого смысла меняться и приспосабливаться - он появится тогда, когда будет существовать иммунная прослойка, когда его начнут, как говорится, «узнавать в лицо». То есть прежним он не сможет оставаться, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. И тогда более мутировавшие поколения начнут искать себе что-то новое», - добавляет иммунолог.

Тяжелее вирус тоже не стал - но стал более заразным

Итак, на данный момент говорить о том, что течение заболевания, вызванного коронавирусом, стало легче, нет оснований. Но, похоже, говорить об обратном, тоже не приходится, хотя были и такие предположения. В конце сентября в научных кругах и СМИ обсуждалось открытие ученых Больницы Методистов в Хьюстоне, которые исследовали 5000 геномов коронавируса COVID-19, который ширился в семимиллионном городе весной и летом, пишет «Голос Америки». Исследователи обнаружили, что практически все рассматриваемые вирусы, которые распространялись летом, имели мутацию, увеличивающую число выступов «короны» вируса, что позволяет ему эффективнее инфицировать клетки. Однако исследователи отмечают: свидетельств того, что вирус стал более смертельным, обнаружено не было.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский в крайнем интервью тоже подтвердил - несмотря на рост наплыва пациентов, болезнь тяжелее переноситься не стала.

«Ситуация стала хуже. Не хуже по смертям или числу тяжелых больных, а просто больных реально стало больше. Но так и должно быть. Если заболевание новое для популяции, то пока не образуется коллективный иммунитет, болезнь никуда не исчезнет», - сказал инфекционист.

А будет ли действенной вакцина в связи с его мутациями?

Биологи армейского научно-исследовательского института им. Уолтера Рида в США в действенности вакцины против коронавируса пока не сомневаются. Ученые пришли к к таким выводам после генетического анализа последовательностей вируса от более чем 27 тысяч инфицированных из 84 стран мира, пишет MediaSapiens. Об этом говорит то, что с конца 2019 года геном SARS-CoV-2 мутировал в основном случайно, а не путем адаптации к человеку.

«Мы заметили, что частота мутации вируса увеличилась с начала эпидемии, но мы не смогли связать ее с конкретными адаптивными изменениями. Учитывая низкий уровень генетической изменчивости, любая действенная вакцина, скорее всего, будет одинаково эффективна против всех имеющихся сейчас штаммов коронавируса», - утверждают исследователи.

Подобное мнение высказывает и Борис Донской в ​​комментарии Укринформу. «Пока не произойдет мутаций в ключевых белках, этот вирус не будет значительно изменен. Поэтому, надеюсь, что вакцины, которые сейчас разрабатываются, будут действенными. Но с нынешними темпами прироста заболеваемости есть вероятность того, что когда вакцины пройдут все этапы сертификации и анализа, они могут стать человечеству просто не нужны», - говорит врач-иммунолог.

ВИЧ, оказывается, тоже мутировал и ослабел

Кстати, постепенное снижение мутации были обнаружены у вируса иммунодефицита человека. Правда для этого понадобились годы. Еще в 2014 году ученые из Оксфордского университета по результатам многолетнего наблюдения за пациентами в Ботсване и ЮАР установили, что ВИЧ со временем теряет силу и становится менее опасным и заразным, сообщало ВВС.

Такие выводы группа ученых сделала, сравнив ситуацию в различных странах Африки - в Ботсване, где проблема СПИДа существует уже давно, и в ЮАР, где вирус появился на десять лет позже. Тогда профессор Оксфордского университета Филипп Голдер заявил, что способность репликации в Ботсване на 10% ниже, чем в Южной Африке и назвал ситуацию вдохновляющей, ведь вирус теряет свою способность вызывать болезнь, что поможет его уничтожить.

Ну, что ж, будем надеяться, этот процесс подобно ВИЧ коварный Sars-CoV-2 пройдет значительно быстрее.

Юлия Горбань, Киев

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