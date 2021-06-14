Выявлены изменения основных симптомов COVID-19

Как передает Mirror, они считают наиболее частыми симптомами головную боль, насморк и боль в горле.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения пока считает главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость. Головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, продолжительный кашель и потерю обоняния и вкуса.

Ученые рассказали, что в начале пандемии сильный кашель наблюдался у 46% заразившихся. Но теперь основными стали другие симптомы.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор считает важным, чтобы заболевшие с признаками простуды проходили тестирование. По его словам, индийский вариант коронавируса напоминает простую простуду у молодых людей и они могут стать источником распространения COVID-19.

Ранее врачи в Индии рассказали, чем опасен Delta-вариант коронавируса. Они заметили симптомы, которых обычно не бывает у пациентов с обычным COVID-19.

Напомним, что в Великобритании из-за Delta-варианта могут отменить снятие ограничений.

Источник