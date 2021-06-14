Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

"Мы хотим, чтобы производство было не только в Европе или Азии, но и на африканском континенте и я рада, что фирма Biontech активно действует в этом направлении, как многие другие фирмы тоже", - сказала она.

По ее словам, участники саммита договорились "для предотвращения будущих пандемий укреплять Всемирную организацию здравоохранения".

"Я рада, что у нас в Берлине будет хаб ВОЗ, который займется предотвращением пандемии", - сказала она.

В мае глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщили, что уже осенью в Берлине появится Центр предотвращения пандемий Всемирной организации здравоохранения.

Финансирование организации составляет 30 млн евро, центр будет заниматься анализом данных для научных целей, разрабатывать модели, с помощью которых можно будет лучше просчитывать риски. Партнерскими организациями центра станет правительство ФРГ и исследовательские институты.

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