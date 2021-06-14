Войти | Зарегистрироваться
15:35

понедельник,
14 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Страны G7 заинтересованы в стабильных отношениях с РФ, однако готовы противостоять ее "дестабилизирующим действиям"

14.06.2021 / 15:23
Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с РФ, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

"Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе", - приводит агентство выдержки из документа.

"Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия. В частности, он должна прекратить вмешательство в демократические системы других стран", - отмечается в коммюнике.

Его текст пока не опубликован на сайте саммита, однако попал в распоряжение некоторых журналистов.

Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к РФ "соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека".

Саммит G7 прошел в Великобритании с 11 по 13 июня. В нем принял участие, в частности, президент США Джо Байден, проводящий поездку по Европе. Это - первая поездка Байдена за границу с момента начала работы на посту президента.

Источник

РФ, G7
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.