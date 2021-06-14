Участники саммита G7 призывают к транспарентному расследованию причин возникновения COVID-19

"Мы призываем провести своевременный, траспарентный второй этап расследования о происхождении COVID-19", - говорится в документе.

"В частности, как и рекомендовали эксперты, такую работу следует провести в Китае", - отмечается в коммюнике.

Лидеры G7 также подчеркнули, что в рамках борьбы против COVID-19 намерены бесплатно передать для вакцинации в других государствах 1 млрд доз вакцин.

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