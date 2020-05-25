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США планируют провести саммит G7 позже, чем ожидалось: в конце июня

25.05.2020 / 17:59
Администрация США планирует организовать саммит G7 в Вашингтоне в конце следующего месяца, а не 10 июня как ожидалось изначально.

Об этом заявил в воскресенье, 24 мая, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Мы рассчитываем, что саммит G7 пройдет не в виртуальном формате в конце июня. Здесь, в Вашингтоне, мы близки к пику, а может - уже достигли его (заболеваемости коронавирусом - ИФ). И если как мы ожидаем, обстановка будет это позволять, мы хотели бы провести этот саммит", - сказал он в интервью CBS.

"Я думаю, что лидеры "семерки" очень хотели бы встретиться лично, а не по видеосвязи", - добавил советник президента США Дональда Трампа. По словам О'Брайена, страны G7 позитивно отзываются об этой идее.

Он подтвердил, что саммит планируется провести в столице США и подчеркнул, что подготовиться к такому мероприятию непросто. "Мы должны всех протестировать (на коронавирус). Также мы должны удостовериться, что здоровью лидеров стран здесь ничего не будет угрожать", - пояснил советник.

Он объяснил, что на все это требуется время, и именно поэтому саммит решено провести позже, чем планировалось изначально.

Источник

США, коронавирус, G7, О'Брайен
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