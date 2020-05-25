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Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19

25.05.2020 / 17:18
Коронавирус диагностировали у 5 миллиона 494 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 300 тысяч инфицированных.

Такие данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирусом

Не смогли побороть болезнь более 346 тысяч человек. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США – около 100 тысяч. Однако вылечились в Штатах более 450 тысяч человек. За последние сутки там подтвердили около 20 тысяч новых случаев.

Новым центром вспышки вируса стала Бразилия – более 363 тысяч случаев. Побороли болезнь почти 150 тысяч человек, умерли – более 22 тысяч. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 16 тысяч.

Кроме того, в России в целом обнаружили 344 тысяч случаев, в Испании – почти 283 тысяч, в Великобритании – почти 260 тысяч, в Италии – 229 тысяч, во Франции – 182,5 тысяч.

За минувшие сутки во всем мире число случаев заражения коронавируса выросло на 96 тысяч.

Кроме США и Бразилии, лидерами по темпам распространения заболевания являются Россия (+8,599), Индия (+7,113), Перу (+4,205), Чили (3,709), Мексика (+3,329).

За это же время умерли 2826 больных с подтвержденной коронавирусная инфекцией.

Напомним: Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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