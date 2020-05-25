Войти | Зарегистрироваться
15:04

понедельник,
25 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

За два месяца пандемии 25 самых богатых людей мира заработали еще $255 миллиардов — Forbes

25.05.2020 / 13:50
Миллиардеры из списка 25 богатейших людей мира суммарно заработали 255 миллиарда долларов за два месяца пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Forbes.

«Общее состояние двадцати пяти самых богатых людей в списке мировых миллиардеров Forbes стало на 255 миллиардов долларов больше, чем когда фондовый рынок США 23 марта достиг среднего пандемического минимума», - говорится в сообщении.

Больше всех за эти два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на 31,4 млрд - до 86,5 млрд долларов.

Вторым по прибыли является основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon, самый богатый человек в мире по версии Forbes, Джефф Безос. Он заработал 29,9 млрд долларов, увеличив свое состояние до 146,9 млрд долларов.

Третьим стал глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, он увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов.

Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что последствия пандемии уже вызвали начало рецессии для глобальной экономики. По данным доклада ООН, более всего от кризисной ситуации из-за пандемии пострадают фермеры, малые и средние предприятия, самозанятые граждане.

Источник

коронавирус, миллиардеры
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.