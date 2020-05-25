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Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

25.05.2020 / 12:48
Власти Китая поддерживают идею международного научного расследования, чтобы прояснить вопрос происхождения коронавирусной болезни Covid-19, заявил в воскресенье глава китайского МИД Ван И.

"Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса", - приводят слова министра западные СМИ.

"В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным", - добавил Ван И, пояснив, что в этом случае не должно быть "политического вмешательства".

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что коронавирус SARS-CoV-2, который становится причиной болезни Covid-19, имеет природное происхождение. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей.

Власти США критикуют Китай за отсутствие транспарентности в том, что касается, в частности, происхождения вируса. В Вашингтоне не исключают, что он мог храниться в научной лаборатории в Ухане, а затем по какой-то причине - начать распространяться по планете.

Источник

расследование, коронавирус, Китай, Covid-19
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