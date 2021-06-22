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США пригрозили Китаю изоляцией в случае отказа в COVID-расследовании

22.06.2021 / 14:17
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Китай расследовать причины возникновения коронавируса. Иначе КНР окажется в изоляции.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, американский глава Джо Байден смог "сплотить демократический мир" и побудить страны G7 высказаться о необходимости проведения нового расследования происхождения коронавируса в Китае.

"Президент Трамп не смог этого сделать. Президент Байден смог", - сказал Салливан.

Ранее лидеры стран Группы семи (G7) призвали к продолжению расследования происхождения коронавируса. Оно должно проводиться под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждалась версия лабораторной утечки COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, она будет более тщательно проверена на втором этапе расследования.

Источник

США, расследование, Китай
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