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Лукашенко использует Протасевича как "трофей" - Тихановская

22.06.2021 / 14:48
Александр Лукашенко использует задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича как "трофей". Все свои заявления журналист делает под давлением.

Такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью TUT.BY.

Она отметила, что никак не оценивает содержание его интервью.

"Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял... Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле. Мы не должны даже обсуждать то, что он говорит", - сказала Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что Романа Протасевича вынудили к показаниям, которые он предоставил в "интервью" белорусскому телеканалу. К нему применяли пытки.

Напомним, арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов.

Протасевича задержали в Минске 23 мая после того, как по приказу Лукашенко посадили самолет, который летел в Литву.

Источник

Беларусь, Лукашенко, Тихановская
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