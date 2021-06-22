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Лукашенко использует Протасевича как "трофей" - Тихановская
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14:17
США пригрозили Китаю изоляцией в случае отказа в COVID-расследовании
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12:54
Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси
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12:23
Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID
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ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси
- 14:48
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Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена
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Результаты переговоров по "Северному потоку-2" между Германией и США появятся к августу - Маас
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Торжества по случаю 30-летия независимости Украины обойдутся в 100 млн грн – Минфин
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Шмыгаль подал в суд на НАПК из-за предписания по Витренко
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В НБУ заявили о завершении экономического кризиса
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Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
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Краснокнижные жуки-олени - самые большие в Украине
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07:46
Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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08:30
В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС
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На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм
- 07:33
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