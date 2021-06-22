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﻿Новый тип вакцины против Covid: стартовали клинические испытания

22.06.2021 / 16:21
Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против Covid-19, которая будет вводиться в организм с помощью назального спрея.

Об этом сообщает Голос Америки

Независимый комитет по этике Австралии одобрил начало исследований.

Ученые из компании Nucleus Network (город Брисбен) предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной в сравнении с препаратами AstraZeneca и Pfizer. Кроме того, на вакцинацию смогут решиться многие люди, которые боятся инъекций.

До сих пор вакцинация в Австралии проходит медленными темпами в сравнении с другими странами. Среди причин – проблемы с поставками препаратов, недостаток планирования со стороны государственных органов и нерешительность самих австралийцев, "успокоенных" относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране. На данный момент в Австралии одобрены для использования две вакцины против коронавируса – AstraZeneca и Pfizer.

Медицинский директор Nucleus Network доктор Пол Гриффин говорит, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений Covid, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения. Ввакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам ориентировочно через несколько лет.

Прямая речь Гриффина: "Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность. И, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса".

Источник

вакцина, Covid-19
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