Еще 7 стран присоединились к авиабойкоту Беларуси

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано

Прямая речь: "Страны-кандидаты, в том числе Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС".

Указанные страны обеспечат соответствие своей национальной политики решением Совета ЕС относительно Беларуси.

Напомним: с 5 июня по решению Совета ЕС действует запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты.

Запрет не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета над территорией ЕС.

Такое решение ЕС стало ответом на инцидент, произошедший 23 мая. Тогда Беларусь подняла в небо истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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