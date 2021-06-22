Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID

Об этом сообщает The Hindustan Times

В образцах, собранных по меньшей мере из четырех районов штата Махараштра было выявлено 20 случаев нового варианта AAR.1 Sars-CoV-2, который также называют Delta-plus.

В правительстве штата заявили, что образцы направили на секвенирование геномов.

Как сообщает Минздрав страны, Delta-plus, образованный мутацией Delta (B.1.617.2), сейчас является вариантом, который вызывает интерес исследователей, но его пока не классифицируют как такой, что "вызывает беспокойство".

Напомним, ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.

Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных.

2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.

Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашего государства, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции.

Источник