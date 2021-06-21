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ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси

22.06.2021 / 10:18
Главы МИД стран Европейского Союза 21 июня на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Сегодня ЕС посылает решительный сигнал поддержки народу Беларуси, вводит дальнейшие ограничительные меры", - написал Мишель в своем Твиттере после утверждения санкций.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, в свою очередь, также заявил об одобрении пакета санкций против Беларуси. "Я приветствую решение ЕС утвердить четвертый пакет санкций против режима Лукашенко", - написал Ринкевич в своем твиттере.

Как сообщали западные СМИ, санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, также ограничительные меры коснутся не менее чем семи компаний.

Источник

санкции, ЕС, Беларусь
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