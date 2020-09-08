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В ЕС обсуждают возможные санкции против Лукашенко

08.09.2020 / 13:20
Европейский союз обсуждает возможность введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Сейчас идут активные обсуждения данного вопроса в Брюсселе.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер, передает Interfax.by.

По его словам, обсуждение возможности введения персональных санкций по отношению к Лукашенко со стороны ЕС не завершено.

"Эти консультации идут в Брюсселе в настоящий момент очень активно", - сказал Бургер.

При этом по данным Reuters, ЕС подготовил санкционный список из 31 белорусского чиновника, куда пока Лукашенко не включили.

"Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек", - заявил источник в ЕС.

Напомним, европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.

Источник

санкции, ЕС, Беларусь
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