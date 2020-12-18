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ЕС утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси

18.12.2020 / 11:46
Европейский Союз утвердил третий пакет санкций, направленных против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министры окружающей среды ЕС дали окончательное зеленый свет третьему пакету санкций в отношении Беларуси. Сегодня позже будет (опубликовано) в официальном журнале", - написал Джозвяк.

По его информации, в санкционный список включены несколько ведущих белорусских компаний, в том числе "Белтехэкспорт" (специализируется на продаже оружия), Минский завод колесных тягачей VOLAT, компания по продаже недвижимости Dana Holdings и IT-компания Synesis.

Кроме того, в список добавлены руководитель белорусского государственного вещателя "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

После публикации решения в журнале ЕС стало известно, что санкции введены против 29 человек и 7 компаний.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко в середине ноября.

Источник

санкции, ЕС, Беларусь
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