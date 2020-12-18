Путин о Навальном: если бы хотели травить, довели бы до конца. Кому он нужен

Об этом заявил Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря

Путин не произносил фамилию Навального, ограничившись "пациентом берлинской клиники". Расследование о причасности ФСБ РФ к отравлению он назвал "легализацией материалов американских спецслужб".

Прямая речь: "Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Это совем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то. Если бы уж хотели, так наверное довели бы до конца...

А так его жена ко мне обратилась, и я в тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию".

Напомним, Bellingcat и The Insider в сотрудничестве с Der Spiegel и CNN выяснили, что к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска причастна Федеральная служба безопасности России.

Издание Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщило, что агенты российской госбезопасности пытались повторно отравить Навального перед его отлетом в Берлин.

Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.

23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.

Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник