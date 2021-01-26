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Путин сравнил митингующих за Навального с террористами
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Путин лично прокомментировал расследование Навального
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Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр
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У Путина отреагировали на протестные акции по всей России
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Подавление протестов в России: страны Балтии инициируют новые санкции ЕС
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У бизнеса Трампа после штурма Капитолия будут проблемы — СМИ
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ВБ предоставит Украине около 2,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19
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Пандемия продолжает представлять серьезные риски для экономики еврозоны - Лагард
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НБУ оценил падение ВВП Украины в 2020г в 4,4%, сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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