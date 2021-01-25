Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

"По предварительным данным, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но мы еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало (для снятия ограничений - ред.)", - сказал Хэнкок телеканалу Sky News.

Вместе с тем, по его словам, еще нет уверенности в том, насколько смертоносным является обнаруженный ранее в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции. Разные исследования дают разный ответ на этот вопрос, однако этот штамм COVID-19 действительно передается легче, сказал министр.

В настоящее время 75% жителей Британии в возрасте 80 лет и старше получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вакцинация идет успешно, отметил он.

22 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса, выявленного в стране.

По данным сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,61 млн случаев заражения COVID-19, свыше 97,3 тыс. инфицированных скончались.

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