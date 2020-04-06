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Больного коронавирусом премьера Британии госпитализировали

06.04.2020 / 16:15
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Великобритании

Прямая речь пресс-секретаря: "По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов".

"Это предупредительный шаг, поскольку у премьер-министра сохраняются постоянные симптомы коронавируса через 10 дней после положительного результата теста на вирус".

 Ожидается, что министр иностранных дел возглавит совещание по коронавирусу в понедельник утром.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 3 апреля, заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

Источник

госпитализация, коронавирус, Великобритания, Борис Джонсон
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