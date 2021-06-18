В суде по MH17 завершили демонстрацию всех доказательств

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Судьи придают важную роль записям телефонных разговоров между боевиками, а также данным сотовой связи, что позволяют установить местонахождение лиц, участвовавших в транспортировке "Бука" и его применении.

17 июня во время процесса подробно обсуждали роль Игоря Гиркина, которую прокуратура считает значительной, учитывая перехваченные разговоры. Считается, что он активно участвовал в "заказе" и транспортировке "Бука" 17 июля.

Подозреваемый Олег Пулатов настаивает, что боевики знали о прослушке, поэтому якобы распространяли в разговорах ложную информацию, а подозреваемый Сергей Дубинский заявляет, что записи разговоров поддельные.

Сторона обвинения в то же время привела отрицание утверждений о том, что доказательства по делу содержат дезинформацию.

Напомним, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Подсудимые - россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов - единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно.

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