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В суде по MH17 завершили демонстрацию всех доказательств

18.06.2021 / 17:59
В суде об обстоятельствах гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" летом 2014 над зоной боевых действий на востоке Украины завершили демонстрацию всех доказательств по делу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Судьи придают важную роль записям телефонных разговоров между боевиками, а также данным сотовой связи, что позволяют установить местонахождение лиц, участвовавших в транспортировке "Бука" и его применении.

17 июня во время процесса подробно обсуждали роль Игоря Гиркина, которую прокуратура считает значительной, учитывая перехваченные разговоры. Считается, что он активно участвовал в "заказе" и транспортировке "Бука" 17 июля.

Подозреваемый Олег Пулатов настаивает, что боевики знали о прослушке, поэтому якобы распространяли в разговорах ложную информацию, а подозреваемый Сергей Дубинский заявляет, что записи разговоров поддельные.

Сторона обвинения в то же время привела отрицание утверждений о том, что доказательства по делу содержат дезинформацию.

Напомним, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Подсудимые - россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов - единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно.

Источник

суд, MH17
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