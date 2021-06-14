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В Китае произошел масштабный взрыв газа, больше 10 погибших

14.06.2021 / 16:19
В китайском городе Шиянь в результате масштабного взрыва газа погибли по меньшей мере 12 человек.Об этом сообщает CNN.

Взрыв произошел 13 июня, около 6:30 утра по местному времени, в районе Чжанвань города Шиянь в провинции Хубэй.

По словам местных властей, около 140 человек были спасены, 37 человек из них получили серьезные травмы.

Как отмечает издание, в результате взрыва были выбиты окна близлежащих домов.

Причина аварии расследуется, ведутся спасательные работы.

Источник

взрыв, Китай
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