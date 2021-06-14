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Изменить курс и провести новые выборы: G7 обратилась к режиму Лукашенко

14.06.2021 / 17:16
Страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Беларуси изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента.

Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита в Корнуолле.

"Мы глубоко обеспокоены постоянными нападениями белорусской власти на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", - говорится в заявлении.

Страны G7 пообещали работать вместе по привлечению к ответственности, в том числе путем введения санкций, лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Также "Большая семерка" обещает продолжить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Беларуси.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества; провести новые свободные и честные выборы",- обратились к белорусскому режиму в G7.

10 июня Европарламент подавляющим большинством поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Евродепутаты призвали ЕС отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде.

Одобренная евродепутатами резолюция призывает Евросоюз расширить санкции против Беларуси, включив в санкционный список всех причастных к принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги.

В тексте этой резолюции также содержится призыв к ЕС изучить роль России в принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси.

Отметим, новый пакет европейских санкций против Беларуси могут одобрить 21 июня.

Источник

Лукашенко, G7
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