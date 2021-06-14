Нулевые выбросы до 2050 года: "Большая семерка" согласовала совместные климатические цели

Такую ​​информацию обнародовала 13 июня на своей странице в сети Tвиттер президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«На пути к @COP26 (26-я ​​Конференция ООН по вопросам изменения климата в Глазго, 1-12 ноября 2021 года - ред.). Партнеры по G7 подписали знаковые совместные обязательства по достижению нулевых выбросов до 2050 года (самое позднее) и удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия на достижимую перспективу. Мы сделаем все необходимое, чтобы соблюсти эти 1,5 градуса », - отметила Урсула фон дер Ляйен.

В следующем сообщении в Tвиттере она акцентировала внимание на путях, которыми наиболее развитые страны мира будут достигать амбициозных климатических целей.

«Нам нужно декарбонизировать энергетический сектор. 25 процентов энергии Европейского Союза исходит от возобновляемых источников, и мы поставили цель достичь 38 процентов до 2030 года. Партнеры по G7 согласились постепенно отказаться от угля. Согласие между G7 прекратить глобальное финансирование угля является большим достижением, и посылает мощный сигнал миру », - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, лидеры стран «Большой семерки» собрались в Великобритании на саммит, который проходит 11-13 июня. Среди главных тем встречи - противодействие пандемии COVID-19, поддержка международного правопорядка и стабильности, борьба с климатическими изменениями, реагирование на важнейшие вызовы в сфере международной безопасности, укрепление трансатлантического партнерства.

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