В мире пандемия COVID идет на спад, а в России – усиливается

Таковы данные сайта Worldometers на 14 июня.

В частности, в Индии зафиксировали более 68 000 новых заражений, в Бразилии - почти 37 000, а в Колумбии - более 28 000 случаев.

Кроме того, более 14 000 больных зарегистрировали в России. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Индонезия.

Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.

Россия уже 4-я в мире по распространению вируса и 1-я в Европе.

В мире умерли за сутки более 6 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 160 753 418 человек. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 819 599 смерти от COVID-19.

Напомним, в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, при этом растет число тяжелых больных. В Москве фиксируют самые высокие показатели с декабря 2020 года, в связи с чем в столице РФ снова ввели карантин.

С 7 июня в РФ ежедневно растет суточное количество новых заражений Covid-19.

В субботу, 12 июня, в РФ зарегистрировали 14 723 случая заражения коронавирусом, это пиковое значение с середины февраля. Больше всего больных выявили в Москве.

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