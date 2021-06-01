Войти | Зарегистрироваться
11:48

вторник,
01 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Генсек НАТО: предстоящий саммит будет коротким, формата со странами-партнерами не будет

01.06.2021 / 10:51
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет коротким, поэтому участие стран-партнеров, таких как Украина и Грузия, не предусмотрено.

"Саммит будет только для союзников, потому что это сравнительно короткий саммит – один день. В следующий раз, возможно, мы решим, что будет больше времени для встреч с партнерами на высшем уровне", - сказал он 31 мая в Брюсселе на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, генсек не стал прогнозировать, когда такой саммит альянса возможен.

"Я не буду спекулировать, когда может быть следующий саммит высокого уровня с партнерами. Но на этот раз это сравнительно короткий саммит, поэтому формата с партнерами не будет", - подчеркнул Столтенберг.

Источник

саммит, НАТО, Столтенберг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июня
31 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.