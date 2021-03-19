Москва вызвала своего посла в США после слов Байдена о Путине-"убийце"

После того, как президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин "убийца", который "заплатит цену" за якобы вмешательство в выборы.

Об этом сообщают Telegram российского МИД, Financial Times

В российском ведомстве обвинили Вашингтон в том, что за последние годы он завел российско-американские связи в тупик. Отмечается, что россияне "заинтересованы в том, чтобы не допустить их (связей) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

Согласно FT, пресс-секретарь Государственного департамента заявил, что ему известно о решении Москвы отозвать своего посла. В Госдепе отметили, что не планируют ответить отзывом Джона Салливана, посла США в России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что отношения США и РФ "будут выглядеть по-другому".

Прямая речь Псаки: "Мы будем прямолинейны, мы будем выступать в тех сферах, где есть беспокойство, и... Безусловно, Россия будет нести ответственность за свои действия".

Напомним, ранее главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.

По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

В свою очередь, Байден заявил, что считает Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

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