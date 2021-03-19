Войти | Зарегистрироваться
11:21

пятница,
19 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Москва вызвала своего посла в США после слов Байдена о Путине-"убийце"

19.03.2021 / 10:18
Россия вызвала своего посла в США - Анатолия Антонова - для консультаций насчет будущих американо-российских отношений.

После того, как президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин "убийца", который "заплатит цену" за якобы вмешательство в выборы.

Об этом сообщают Telegram российского МИД, Financial Times

В российском ведомстве обвинили Вашингтон в том, что за последние годы он завел российско-американские связи в тупик. Отмечается, что россияне "заинтересованы в том, чтобы не допустить их (связей) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

Согласно FT, пресс-секретарь Государственного департамента заявил, что ему известно о решении Москвы отозвать своего посла. В Госдепе отметили, что не планируют ответить отзывом Джона Салливана, посла США в России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что отношения США и РФ "будут выглядеть по-другому".

Прямая речь Псаки: "Мы будем прямолинейны, мы будем выступать в тех сферах, где есть беспокойство, и... Безусловно, Россия будет нести ответственность за свои действия".

Напомним, ранее главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.

По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

В свою очередь, Байден заявил, что считает Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

Источник

США, Путин, РФ, Байден
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 марта
18 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.