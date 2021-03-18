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В Британии прививки от коронавируса получили 25 млн человек - почти 50% взрослых

18.03.2021 / 17:19
25 миллионов человек в Британии получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, такие данные вечером 17 марта обнародовало правительство.

Данные Департамента здравоохранения свидетельствуют, что вакцинированы уже почти половина взрослого населения страны, в том числе 90% людей, которых считают особенно уязвимыми группами.

Всего первую дозу вакцины получили 25 273 226 человек, и из них около 1,7 млн вакцинированы обеими дозами.

"Последнее замечательное достижение - 25 миллионов причин для уверенности в будущем, тогда как мы постепенно начинаем "открывать" страну. Спасибо нашим медикам, ученым, военным, волонтерам и всем, причастным к поставке вакцин", - написал в своем Twitter премьер Борис Джонсон.

До 15 апреля правительство рассчитывает вакцинировать первой дозой 32 млн людей, охватив все 9 приоритетных групп.

На этой неделе начали получать приглашения на прививку люди в возрасте от 50 лет.

Источник

коронавирус, прививка, Британия
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