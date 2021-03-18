В Британии прививки от коронавируса получили 25 млн человек - почти 50% взрослых

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, такие данные вечером 17 марта обнародовало правительство.

Данные Департамента здравоохранения свидетельствуют, что вакцинированы уже почти половина взрослого населения страны, в том числе 90% людей, которых считают особенно уязвимыми группами.

Всего первую дозу вакцины получили 25 273 226 человек, и из них около 1,7 млн вакцинированы обеими дозами.

"Последнее замечательное достижение - 25 миллионов причин для уверенности в будущем, тогда как мы постепенно начинаем "открывать" страну. Спасибо нашим медикам, ученым, военным, волонтерам и всем, причастным к поставке вакцин", - написал в своем Twitter премьер Борис Джонсон.

До 15 апреля правительство рассчитывает вакцинировать первой дозой 32 млн людей, охватив все 9 приоритетных групп.

На этой неделе начали получать приглашения на прививку люди в возрасте от 50 лет.

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