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В трех салонах США произошла стрельба, не менее семи человек погибли

18.03.2021 / 16:48
В салонах в американской Атланте и пригороде произошли три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщают 17 марта  The Associated Press, CNN

Две стрельбы произошли в СПА-салонах в Атланте, находящихся через дорогу друг от друга. Были убиты четыре женщины. Еще одна стрельба произошла в массажном салоне в округе Чероки на север от Атланты, где три человека были убиты, еще двое получили ранения.

CNN уточняет, что на месте стрельбы в Чероки погибли двое, еще три человека были доставлены в больницу с ранениями. В больнице два из них умерли. Поэтому общее число погибших достигает 8.

За несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в Чероки - отмечается, что это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока.

Сообщается, что пока нет никаких указаний на мотив. Чиновники округа Чероки рассказали, что пока неизвестно, связаны ли эти события друг с другом, но они рассматривают такую ​​возможность.

Источник

США, стрельба
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