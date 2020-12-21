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У Байдена планируют наказать Россию за ее роль в масштабной кибератаке - СМИ

21.12.2020 / 16:48
Команда избранного президента США Джо Байдена будет рассматривать несколько вариантов наказания России за ее роль в масштабной кибератаке, которой подверглись ряд правительственных ведомств США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Речь может идти как о новых финансовых санкциях, так и ответных мерах киберсдерживания.

По словам собеседника агентства, команда избранного президента попытается наработать ответ, который будет достаточно сильным, но и не станет поводом для эскалации напряжения между двумя ядерными государствами.

Главной целью этих шагов будет создать механизм сдерживания и снизить вероятность будущих попыток кибершпионажа.

Собеседник агентства отметил также, что более конкретное обсуждение вопроса начнется только после инаугурации Джо Байдена, когда президент и команда будут иметь доступ ко всей необходимой информации, а также будут знать больше о последствиях кибератаки.

В четверг в интервью телеканалу CBS на вопрос о том, как он будет реагировать на кибератаку, за которой вероятно стояла Россия, Байден сказал, что "виновные будут привлечены к ответственности", пообещав финансовые последствия для физических и юридических лиц.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаки на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

В результате кибератаки пострадали как минимум несколько федеральных ведомств. 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

По информации CNN, на данный момент известно, что атаке подверглись также Госдеп, Департамент внутренней безопасности, Департаменты по вопросам сельского хозяйства, торговли, энергетики. Эксперты продолжают устанавливать, смогли злоумышленники получить доступ к какой-то важной информации.

В Российской Федерации все обвинения отвергают.

Источник

США, РФ, Байден
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