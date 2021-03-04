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Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

04.03.2021 / 12:48
Президент США Джозеф Байден продлил санкции против России в связи с агрессией против Украины. Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.

Об этом сказано в документе из федерального реестра США.

Своим распоряжением Байден продлил действие различных санкций, которые изначально были утверждены 6 марта 2014 года и позднее несколько раз расширялись.

"Действия и политика, описанные в этих указах, до сих пор представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. В связи с этим меры, предусматренные указами от 6 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года. Продлеваю их действие на один год", - сказано в документе.

Источник

США, санкции, РФ, Байден
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