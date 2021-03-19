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Белый дом пообещал ответ на дестабилизирующие действия России в ближайшие недели

19.03.2021 / 10:49
Соединенные Штаты в ближайшие недели ответят на комплекс "дестабилизирующих действий" со стороны России.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Президент Байден дал понять, что США также отреагируют на ряд дестабилизирующих российских действий. И как вы знаете, и, как мы уже говорили, мы запросили новые или рассекреченные оценки разведки в четырех таких областях и планируем ответить на каждую из них в ближайшие недели", - сказала Псаки.

Она заверила, что отношения США и лично президента с россиянами будут "сильно отличаться от того, что мы наблюдали за последние четыре года" - то есть при президентстве Трампа.

Псаки заявила, что Россия будет привлечена к ответственности после того, как отчет американской разведки подтвердил, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

"Конечно, россияне будут нести ответственность за совершенные действия", - сказала она.

Напомним, 17 марта в интервью ABC News Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Во вторник 16 марта главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры Джо Байдена.

Источник

США, РФ
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