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Путин отреагировал на слова Байдена об "убийце" детской поговоркой

19.03.2021 / 11:50
Президент России Владимир Путин в ответ на слова президента США Джо Байдена, что Путин является "убийцей" заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".

Об этом сообщает российское издание "РБК"

Прямая речь: "Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток.

В детстве мы, когда в дворе спорили друг с другом, говорили так: Кто так обзывается, тот сам так называется".

Напомним, накануне президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей", ответил: "Да".

Главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.

По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал очередным громким фиаско России отчет американской разведки, которая не нашла признаков вмешательства Украины в выборы в США.

Источник

Путин, Байден
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