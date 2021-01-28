Сенат отказался признать процесс импичмента Трампа неконституционным

Об этом сообщает Reuters

Ожидаемо проголосовали "за" 45 республиканцев, хотя 5 их представителей присоединились к демократам и поддержали позицию, что процесс соответствует Конституции. В целом его считают законным 55 конгрессменов.

Внес предложение для голосования сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он требовал, чтобы высшая палата Конгресса определилась по вопросу, нарушает ли вероятный суд над Трампом Конституцию США.

В то же время, за действующего представления политических сил в Сенате для объявления импичмента демократам нужна поддержка 17 республиканцев. После этого голосования, считают в партии Трампа, можно уже не рассчитывать, что 45-му президенту его объявят.

Напомним: члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент. Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.

Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

Источник